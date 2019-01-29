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Fatih Terim: Transferden çok ümitliyim

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.01.2019 22:30 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Transferde son 48 saate girdik. Çok ümitliyim. Taraftarı mutlu edeceğimizi düşünüyorum. Kimsenin beklemediği sürprizler de olabilir. İnşallah bunları başkanın ağzından duyacağız” dedi.

Fatih Terim: Transferden çok ümitliyim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor galibiyeti sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımda gençlere süre vermeye devam edeceklerini belirten Terim, “Çok memnunum gençlere şans vermekte. Rakiplerimizin oynatıp oynatmaması bizi ilgilendirmez. Değişen futbol dünyasında bu oyuncuları tutabilir miyiz bilmiyorum ama bu isimler Galatasaray’a faydalı olacak isimler. Bizim bu anlayışımız devam edecek” dedi.

"İNŞALLAH BAŞKANIN AĞZINDAN DUYACAĞIZ"

Transfer konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Terim, “Benim söylememe gerek yok. Kendi aramızda dahi konuşmadan, bazı haberlerin basına nasıl servis ediliyor, çok merak ediyorum. Bunu hiç sevmiyorum. Pazar gecesi yaptığımız toplantıdan sonra hep beraber işe daha ciddi daha sert sırta vererek çalışıyoruz. Galatasaray camiasının ve taraftarının beklentisine uygun transfer yapmak istiyoruz. Her saniyemiz dolu dolu. Gerek başkanımız, gerek yöneticilerimiz, gerek Abdürrahim Albayrak’ın müthiş eforu var. Florya’yı mesken tuttuk. Bu kadar bekleyen, anlayış gösteren taraftarı son 48 saatin mutlu edeceğini düşünüyorum. Kimsenin beklemediği sürprizler de olabilir. Şundan emin olun, Galatasaray’a ‘almak’ için kimseyi aldırmayız. Bunun müsaade etmeyiz. Bize katkı verecek isimler için uğraşıyoruz. İşler bittikten sonra da bir teşekkür zinciri olacak. Sadece şikayet değil, takdir de ederiz. Başkanımızla konuştuk. Ben bir şey diyemem. Galatasaray’da başkanlık sistemi var. Her an başkanın ağzından 'Şununla anlaştık' açıklamasını duyabiliriz. Çok ümitliyim. İnşallah bunları başkanın ağzından duyacağız” şeklinde konuştu.

"GENÇLERDEN ÇOK MEMNUNUM"

Fatih Terim, bu sezon forma şansı verdiği genç futbolcuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Boluspor maçında altyapıdan 6 futbolcuya şans verdiğini anlatan Terim, şöyle devam etti:

"Gençlerden çok memnunum. Süre alan 14 futbolcudan 12'si Türk'tü. Bunun 6'sının akademimizden olması bizim evimizde olması son derece sevindirici. Değişen dünyada oyuncularımızı tutabilir miyiz bilmiyorum ama sahada veya saha dışında Galatasaray'a faydalı olacakları kesin. Hangi fırsatı bulursam şans vermeye de devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde de veriyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde de, Süper Lig'de de şans verebilirim. Onların üzerine düşeni yapmasından, sorumluluk almasından memnuniyet duyuyorum. Bu düşüncemiz ve anlayışımız devam edecek."

Basın toplantısı sırasında Fatih Terim telefonun çalmasına, “Çok kritik saatler. Telefonu yanımıza almayız ama normalde son 48 saate girdik. Her saat her saniye önemli” yorumunu yaptı.

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