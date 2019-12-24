SPOR

Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.12.2019 17:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye kötü haber... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile Adnan Dalgakıran, Fenerbahçe derbisi sonrasındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

FATİH TERİM DE PFDK'LIK OLDU

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Göztepe maçı sonrasındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ayrıca Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ile "talimatlara aykırı hareketi"; Beşiktaş ise "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'lık oldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu FATİH TERİM'in 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonunda yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 23.12.2019 tarihinde basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ADNAN DALGAKIRAN'ın 22.12.2019 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ERDAL TORUNOĞULLARI'nın 23.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz! Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değiştiSüper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Cüneyt Çakır'la ilgili bomba iddia!Cüneyt Çakır'la ilgili bomba iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih terim ahmet nur çebi pfdk Galatasaray Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş çağrı! 'Açıklayın!'

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş çağrı! 'Açıklayın!'

Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım

Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım

Serdar Aziz'e Rusya'dan 2 talip birden!

Serdar Aziz'e Rusya'dan 2 talip birden!

Galatasaray'a Brezilyalı on numara!

Galatasaray'a Brezilyalı on numara!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sivas 90+7'de hayat buldu

Sivas 90+7'de hayat buldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trabzon'da kazanan çıkmadı

Trabzon'da kazanan çıkmadı

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Okuyucu Yorumları 16 yorum
bu tff satılık anlaşıldı Fenerbahçe bu sezon şampiyon .
yıllardır siz gs bjk satın alırken kininiz varken iyi idi Lütfi arıboganalar Yıldırım demirören ler varken her güllük gülistanlık idi bahçeler bostan yan gel yat Osman yok yok artık oynamadan maç almak fenerbahçe eze eze yendi bjk yi
isabetli bir karar !
insanlar haklarinida aramasınlar ..hemenn sevk edin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulk'tan Süper Lig'e transfer mesajı: Beni alın!

Dünyaca ünlü yıldızdan transfer mesajı: Beni alın

Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye kötü haber!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Sinan Engin: Mete Kalkavan, 'VAR'a çağırdı ama Cüneyt Çakır gitmedi

Cüneyt Çakır'la ilgili bomba iddia!

ÖZET | Denizlispor 1-5 Alanyaspor maç sonucu

Alanyaspor Denizlispor'u farklı yendi!

Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'a şok sözler

Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'a şok sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.