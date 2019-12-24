Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye kötü haber... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile Adnan Dalgakıran, Fenerbahçe derbisi sonrasındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

FATİH TERİM DE PFDK'LIK OLDU

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Göztepe maçı sonrasındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ayrıca Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ile "talimatlara aykırı hareketi"; Beşiktaş ise "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'lık oldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu FATİH TERİM'in 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonunda yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.