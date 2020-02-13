Fatih Terim ve ailesinin acı günü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, acı bir haber aldı. Sarı- kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi hayatını kaybetti.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Terim, anneannesinin fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:
"Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek."
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