Fatih Ürek kimdir? 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek neden hiç evlenmedi? Nereli ve kaç yaşında?

Fatih Ürek, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, 2. Sayfa'da magazin gündemini yorumladı. Peki Fatih Ürek kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Fatih Ürek'in hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 yılında Erzurum’da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren oyunculuk kariyeri için çalışmış ve 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatro’sunda figüranlık yapmıştır. 20’li yaşlarına kadar tiyatro ile meşgul olan Ürek, tiyatroyu bırakarak mobilyacıda çalışmaya başlamıştır. Yaşamının belli bir döneminde Taylan Gazinosu’nda çalışarak ses sanatçısı olmuş ve ‘Yaktı yaktı’ eseri ile ilk albümünü çıkarmıştır. Ünlü isimler ile birlikte çalışan ses sanatçısı, Bülent Ersoy’un ‘Sefam Olsun’ adlı eserini yeniden seslendirerek farklı bşir yorum katmıştır. Fatih Ürek, 1997 yılında Fred Çakmaktaş karakterini canlandırarak izleyicinin beğenisini toplamıştır. 2008 yılında ‘Hadi hadi’ ve ‘sus’ şarkılarıyla zirveyi görürken, ‘Hayde’ albümü ile birlikte bu zirveyi devam ettirmiştir. Şimdilerde yayımlanmaya devam eden ‘Gelinim mutfakta’, ‘kuaförüm sensin’ gibi yarışmamalar jüri olarak rol almıştır.
Fatih Ürek hiç evlenmedi. Ünlü şarkıcı kendini aseksüel olarak tanımlıyor.
Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Genco gibi yapımlarda da rol alan Fatih ürek evlenmemesine ilişkin yaptığı açıklamada kendini aseksüel olarak tanımladığını belirtmiştir.
Hadi Hadi
Tak Tak
Seni Yakacaklar Benim Yerime
Sus
Hayde
Üçyüz Beşyüz
Sallaya Sallaya
Havam Yerinde
Fıkır Fıkır
Gül Döktüm Yollarına
Bak Güzele
Doyamadan Aşkına
İnat
Depresyondayım
Penaltı ve Gol
Sen İki Gözümsün
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