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Fatih Ürek sağ gözünden ameliyat oldu

16.05.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir görme bozukluğu yaşayan Fatih Ürek, önceki gün operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı, "Neredeyse kördüm diyebilirim. Artık daha güzel görebileceğim" açıklamasında bulundu.

Fatih Ürek sağ gözünden ameliyat oldu

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Sağ gözüne akıllı mercek yerleştirilen Ürek, diğer gözünden de ameliyat olacağını açıkladı.

"GÖZLERİMLE İLGİLİ PROBLEMİM VARDI"

Son sağlık durumuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Fatih Ürek, "Uzun süredir gözlerimle ilgili problemim vardı. Neredeyse kördüm diyebilirim. Sağ gözümden ameliyat oldum. Harika geçen bir akıllı mercek operasyonu oldu. Pazartesi günü de (bugün) diğer gözüme bir operasyon yapılacak. Artık daha güzel görebileceğim." şeklinde konuştu.

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Fatih Ürek
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