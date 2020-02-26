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Fatihi Mahmood Ismael: “İnterneti kullanırken empati kurun"

ŞIRNAK HABERLERİ  | 26.02.2020 17:56 | Son Güncelleme

Irak’ta yazılım ve teknoloji alanında birçok projeye imza atan Fatihi Mahmood Ismael, internet kullanıcılarına ‘empati kurun’ çağrısında bulundu.Irak’ta yazılım ve teknoloji üzerine çalışan Fatihi Mahmood Ismael, internetin başlı başına bir dünya ve kendi içerisinde bir yaşam alanı olduğunu söyledi.

Fatihi Mahmood Ismael: “İnterneti kullanırken empati kurun"

Irak’ta yazılım ve teknoloji alanında birçok projeye imza atan Fatihi Mahmood Ismael, internet kullanıcılarına ‘empati kurun’ çağrısında bulundu.
Irak’ta yazılım ve teknoloji üzerine çalışan Fatihi Mahmood Ismael, internetin başlı başına bir dünya ve kendi içerisinde bir yaşam alanı olduğunu söyledi. Ismael, "Bu dünyadaki yaşam alanından faydalanırken iyi davranırsan, empati kurarak kimseyi rahatsız etmezsen saygı görür, itibar kazanırsın. Gerçek hayatta da sanal alemde de insanlara karşı empati kurarak yaşamımızı sürdürmeliyiz. Gerçek hayatta farklı, internette farklı davranışlar sergilemek ile elimize hiçbir şey geçmez tam aksine kendimizi küçültmüş oluruz. Sanal alemde klavye kahramanlarına asla müsaade etmeyin. İnternette sizleri tehdit ya da istismar etmeye kalkışanlardan kesinlikle korkmayıp, cesur olmalıyız. Şunu kesinlikle unutmayalım ki insanları eleştirmek en kolay şeydir ve de eleştirirken eleştirilere de açık olmak lazım. Tabi bunları yaparken yine empati kurarak yapalım" dedi.

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