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Fatihi Mahmood Ismael: "Türk firmalarıyla video konferans ile görüşmeye başladık"

ŞIRNAK HABERLERİ  | 26.05.2020 10:03 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Irak’a açılan Habur Sınır Kapısının, mart ayından bu yana korona virüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatılması üzerine gerçekleşmesi öngörülen toplantılar ile ertelenen görüşmeler video konferans sistemi ile yapılmaya başlandı.Toplantı ve görüşmelerini önlem amaçlı iptal edenler arasında Irak’ta yazılım alanında marka haline gelmiş olan firmanın başında olanlardan biri de 2020 yılının başında Türkiye firması Xtanbul Software ile ön sözleşme ile anlaşan Fatihi Mahmood Ismael’di.

Fatihi Mahmood Ismael: "Türk firmalarıyla video konferans ile görüşmeye başladık"

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Irak’a açılan Habur Sınır Kapısının, mart ayından bu yana korona virüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatılması üzerine gerçekleşmesi öngörülen toplantılar ile ertelenen görüşmeler video konferans sistemi ile yapılmaya başlandı.
Toplantı ve görüşmelerini önlem amaçlı iptal edenler arasında Irak’ta yazılım alanında marka haline gelmiş olan firmanın başında olanlardan biri de 2020 yılının başında Türkiye firması Xtanbul Software ile ön sözleşme ile anlaşan Fatihi Mahmood Ismael’di. Korona virüs nedeniyle dünya genelinde kısıtlamalara gidilmiş ve bu kısıtlamalardan dolayı birçok alanda işler aksarken toplantı ve görüşmelerde ertelenmişti. Iraklı yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael de virüsün sonrasındaki sürece dikkat çekti. Ismael, "Virüs de deprem gibi nasıl önlenemiyorsa onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Türk firması ile bundan böyle video konferans tekniği ile görüşüp yarım kalan işlerimize devam edeceğiz. Toplantılarımızı online yapıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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