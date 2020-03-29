Fatihi Mahmood Ismael: “Yazılımda Türk firmalarından destek alıyoruz”

Iraklı yazılım uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs nedeni ile dünyada yatırımların durma noktasına geldiğini belirterek yazılım anlamında Türk firmalarından destek aldıklarını söyledi.

Korona virüs nedeniyle dünyada ve özellikle Ortadoğu coğrafyasında yatırımların durma noktasına geldiğini belirten yazılım uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, bu dönemde kendi ülkesi dışına teknoloji ve yazılım gibi önemli bir alanda Türk yazılım firmalarının Irak firmalarına destek sunmaya devam ettiğini söyledi. Ismael, “’Türk yazılım firmalarından Xtanbul Software ile Irak’ta birlikte çalışacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Küreselleşen virüs nedeniyle çalışmalarımıza kısmi olarak ara verdik lakin Türk firmamızdan yazılım konusunda destek almaya devam ediyoruz. Bu sıkıntılı süreçte bizlerden desteklerini sağlamaya devam eden Türk firmasına teşekkür ediyorum” dedi.

