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Fatih'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

01.05.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te, aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Fatih'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Adnan B'ye, plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Adnan B. caddeye savruldu.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Adnan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, cenaze ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

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trafik kazası İstanbul

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