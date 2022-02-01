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Fatih'te asker uğurlamasında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

01.02.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tabancanın kurusıkı olduğu anlaşılırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde asker uğurlaması sırasında havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.

Kocamustafapaşa Caddesi'nde önceki gün asker uğurlayan gençlerden Emre A. (23), üzerindeki tabancayı çıkararak havaya ateş açtı.

Silah sesini duyan bölgedeki emniyet güçleri, şüpheliye müdahale ederek gözaltına aldı. Tabancanın kurusıkı olduğu anlaşıldı.

Emniyete götürülen Emre A'ya, ''genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme'' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Şüphelinin havaya ateş açma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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