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  4. Fatih’te çarşaflı kadın böyle darbedildi, çevredekiler film izler gibi izledi

Fatih’te çarşaflı kadın böyle darbedildi, çevredekiler film izler gibi izledi

İHA İHA
27.03.2024 14:09
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Fatih’te bir telefoncudan aldığı kılıfı değiştirmek isteyen çarşaflı kadının, dükkan sahibinin yeğeni tarafından sokak ortasında darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kadının yerde sürüklendiği, adamın ise hakaretler savurduğu görülüyor. Ayrıca dükkan içindeki tartışma anları da kamera yansıdı. Kılıfı değiştirmek için dükkana gelen kadının çıkan tartışmada tartaklandığı ve dışarı atıldığı kameraya yansıyor. Öte yandan suç dosyası kabarık şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Malta Çarşısı’nda dün meydana gelen olayda, iddiaya göre telefon ve aksesuar satan Y. Ş. isimli şahıs, telefon kılıfını değiştirmek için gelen müşteri kadın ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine çarşaflı kadın dükkan sahibi Y.Ş.’ye tokat atmış, amcasına tokat atıldığını gören A.Ü.Ş. (32) isimli şahıs ise kadını darp etmişti.

KADININ DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kadının yerde sürüklenerek darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının yerde sürüklendiği, saldırganın küfürler savurduğu duyulurken, çevredekilerin de olaya müdahale etmediği görüntülere yansıyor.

DÜKKANDAKİ TARTIŞMA ANLARININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gün içinde kadının cep telefonu kılıfını değiştirmek için iki kez dükkana geldiği öğrenilirken, dükkandaki tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının dükkana geldiği A.Ü.Ş ile konuştuğu ancak bir süre sonra işyerinden ayrıldığı görülüyor. İşyeri sahibinin orada olmaması nedeniyle dükkandan ayrıldığı iddia edilirken, kadının bir süre sonra yeniden dükkana geldiği görüntüye yansıyor. Kadının çıkan tartışmada tartaklanarak dışarı çıkarıldığı, para veren dükkan sahibi Y.Ş.’ye tokat attıktan sonra olayların büyüdüğü görülüyor. Bunun üzerine daha da sinirlenen A.Ü.Ş’nin kadını tartaklayarak dışarı çıkardığı kameraya yansıyor.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDi

Olayı gerçekleştiren A.Ü.Ş polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede; şüpheli şahsın işyeri sahibi Y.Ş.’nin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve "işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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