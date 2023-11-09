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Fatih’te iş makinesi tramvay hattının tellerini kopardı

09.11.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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İstanbul Fatih’te bir hafriyat kamyonunun tramvay hattına enerji sağlayan telleri koparması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Fatih’te iş makinesi tramvay hattının tellerini kopardı

İstanbul’un Fatih ilçesinde Beyazıt ile Laleli tramvay durakları arasında devam eden Ordu Caddesi yayalaştırma çalışmaları sırasında bir hafriyat kamyonunun damperi tramvay hattına enerji sağlayan elektrik kablolarını kopardı. Enerjinin kesilmesi nedeniyle hattaki tramvaylar bir süre seferlerine devam edemedi.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Metro İstanbul’a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda bir inşaat firmasına ait damperli kamyonun katener (enerji) telini koparması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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