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  4. Fatih'te restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi

AA AA
29.11.2024 09:15
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İstanbul Fatih'te restorana düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan garson, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 23 Kasım akşamı Kumkapı'daki bir restorana gelen 3 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Bu kişiler daha sonra restorandan ayrıldı.

Kapanma saatlerine doğru motosikletle restoranın önüne gelen bir şüpheli, iş yerine silahla ateş açıp kaçtı.

Restoranda garson olarak çalışan ve saldırıda ağır yaralanan Recep Denizhan (20), kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Restoranda araştırma yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polisin saldırıyla ilgili soruşturması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Fatih silahlı saldırı restoran

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Kasım Cuma

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