Fatih'te restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, 23 Kasım akşamı Kumkapı'daki bir restorana gelen 3 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Bu kişiler daha sonra restorandan ayrıldı.

Kapanma saatlerine doğru motosikletle restoranın önüne gelen bir şüpheli, iş yerine silahla ateş açıp kaçtı.

Restoranda garson olarak çalışan ve saldırıda ağır yaralanan Recep Denizhan (20), kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Restoranda araştırma yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polisin saldırıyla ilgili soruşturması sürüyor.