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Fatih’te ‘torbacı berbere’ operasyon

19.04.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te berber dükkanına yapılan narkotik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 4 kilo 847 gram kubar, 230 gram marihuana ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçu ile ilgili ilçe genelinde suç organizasyonlarının tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde 12 Nisan günü saat 23:00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesinde bulunan berber olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu madde madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine konu ile ilgili inceleme başlatıldı. İnceleme sonrasında adrese yapılan operasyonda O.B., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahsın adresinde ve üzerinde yapılan aramalarda 4 kilo 847 gram Kubar, 230 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet fişek, 2 adet hassas terazi ile 3 bin 840 tl para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan O.B., isimli şahıs, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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