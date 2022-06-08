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Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı

08.06.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı

İSTANBUL (A) - Fatih'te tramvay ile polis aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı.

Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Laleli durakları arasında bir polis aracıyla çarpıştı.

İlk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor. " denildi.

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