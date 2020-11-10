Fatma Ana Öğrenci Yurdu’nda sona gelindi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yapımı tamamlanan 1318 öğrenci kapasiteli Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu’nda çalışmaların sonuna gelindi.

Bandırmadaki öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılamak üzere nitelikli ve üniversiteli gençlere yakışır hizmet verecek olan 1318 kapasiteli yeni yapılan öğrenci yurdu çalışmalarında sona gelindi. Bandırma’da hızla artan öğrenci sayısı nedeniyle barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik 30 dönümlük arazi üzerine 4 bloktan oluşan yeni yurt Bandırma’ya kazandırılıyor. Yurdu gezen Milletvekili Yavuz Şubaşı, yurdu çok beğendiğini, bu konforda yeni yurtların Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesinde okuyan öğrenciler için kazandıracaklarını söyledi.

Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceği bir kompleks olacağını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “1318 öğrenci kapasiteli yurdumuz; öğrenciler için her türlü sosyal donatıyı kolayca bulabilecekleri rahat ve konforlu bir yuva olacak. Yurdumuzun yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi ile yükseköğrenim öğrencilerimizin barınma sorununa çözüm olacaktır. Bakanlık olarak Balıkesir’e yatırımlar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Destek olan, emek verenlere ve ziyaretleri dolayısıyla Bandırma Kaymakamı Sayın Günhan Yazar, Balıkesir Milletvekili Sayın Yavuz Subaşı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Süleyman Özdemir’e çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Bandırma’da yapım çalışmalarının sonuna gelinen 1318 öğrenci kapasiteli Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulunan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yatırımlar dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

