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Fatma Arslan, Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye Üçüncüsü oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Kayseri TOHM sporcusu Fatma Arslan Ankara’da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası 18 - 23 Ocak Tarihleri arasında Ankara’da yapıldı.

Kayseri TOHM sporcusu Fatma Arslan Ankara’da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası 18 - 23 Ocak Tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Müsabakalara Kayseri’yi temsilen katılan sporculardan Fatma Arslan 59 kg’da Türkiye Üçüncüsü oldu.
Türkiye Şampiyonasında üçüncülük elde eden TOHM sporcuları Fatma Arslan ve Nazlıcan Tekel Kayseri’yi ve ülkemizi 3- 7 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Open Turnuvası ve 26 Şubatta İsveç’te yapılacak Başkanlık Kupasında temsil edecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye üçüncüsü olan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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