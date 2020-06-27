Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının ek ödemelerdeki kesintilere karşı başlattıkları eyleme destek veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Rektörlük kendi açıklaması ile çelişiyor” dedi.

Eyleme katılma nedenini açıklayan Başkan Çalkaya, “Bu savaşta bizleri koruyan sağlık ordusuna hepimizin minnet ve şükran borcumuz var. Bu ülkenin tüm yetkilileri ve vatandaşları salgının yoğun olduğu günlerde akşam balkonlarına çıkarak sağlık emekçilerini alkışladı. Ben ve tüm Balçova halkı da bu destek eylemine katılarak sağlık emekçilerine olan minnetimizi ifade etmeye çalıştık. Bugün de tamamen yasal olan bir eylemde haklarının yendiğini düşünen sağlık emekçilerine destek olmaya gittim. Salgın günlerinde neden alkış eylemine katıldıysam bugün de aynı duygular ile eylemlerine destek vermeye gittim” diye konuştu.

"Açıklama çelişkilerle dolu"

Akşam saatlerinde 9 Eylül Üniversitesi Başhekimi Semih Küçükgüçlü’nün okuduğu basın açıklamasını eleştiren Başkan Çalkaya, "Nasıl bir mantıkla yazıldığını anlamakta güçlük çektim. Büyük ihtimal ile siyasi baskıyla yazdırılmış ve okutulmuş bir basın açıklaması. Çünkü başhekimin açıklamasının baştan sona çelişkiler ile dolu olduğunu görüyoruz” dedi.