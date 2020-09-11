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Fatma Kaplan’dan eski Kocaelisporlu antrenöre hediye

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.09.2020 17:35 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocelispor’un eski antrenör Şener Dal’a Kocaelispor şampiyonluk seti gönderdi.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un yaşadığı başarılara katkı sağlayan isimlere İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan Kocaelispor şampiyonluk setini göndererek sürpriz yapmaya devam ediyor.

Fatma Kaplan’dan eski Kocaelisporlu antrenöre hediye

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocelispor’un eski antrenör Şener Dal’a Kocaelispor şampiyonluk seti gönderdi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un yaşadığı başarılara katkı sağlayan isimlere İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan Kocaelispor şampiyonluk setini göndererek sürpriz yapmaya devam ediyor. Kocaelispor’da yaklaşık 10 yıl görev yapan, unutulmaz antrenörlerinden Şener Dal da Başkan Hürriyet tarafından kendisine gönderilen hediyeleri alırken gözyaşlarına hakim olamadı. 1979-1980 sezonunda yaşadığı ilk şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve yaşamını Antalya’da sürdüren Şener Dal, Başkan Hürriyet tarafından kendisine gönderilen hediyeleri büyük bir mutlulukla aldı.
Gülümse İzmit yazılı atkı, maske, anahtarlık, şapka ve tişörtten oluşan Kocaelispor şampiyonluk setini alan Şener Dal göz yaşlarına hakim olamadı. Şener Dal, “Yıllar sonra İzmit’ten böylesi anlamlı bir hediye almak beni çok mutlu etti. Bize göre yaşı çok daha genç insanların böylesi bir eyleme imza atması çok sevindirici. İzmit’te Kocaelispor’a karşı vefa besleyen dostların olduğunu bilmek güzel bir duygu. Böylesi vefalı davranışlar, Kocaelispor’un büyüklüğünü gösterir. Ben bu vesile ile Fatma Hanım’a canı gönülden teşekkür ediyor, tüm Kocaelisporlulara selamlarımı iletiyorum” dedi.

Fatma Kaplan’dan eski Kocaelisporlu antrenöre hediye

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