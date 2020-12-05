Fatma Kılıç’tan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Hak-Sen Konfederasyonu Kadın Komisyonu Erzurum İl Başkanı Fatma Kılıç, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk kadınına dünyadaki birçok büyük ülkeden daha önce seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bununla birlikte toplumun temel taşı olan kadınlarımız, toplumsal ve siyasal hayatta hak ettikleri rolü üstlenme imkanı elde etmişlerdir. Kadınlarımız, her zaman azim ile çalışarak geleceğimize ışık olmuşlardır. Bunun yanında Türk kadınının sadece bugün değil, tarih boyunca özveri ile yaptığı çalışmalar da takdire şayandır.

Bu vesile ile Hak-Sen Konfederasyonu olarak, kadınlarımızın hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer almasını istediğimizin ve kadın haklarının savunucusu olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyorum.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 86. yılını ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyorum."



PARTNER Ayrılık iddialarına ateşli yanıt