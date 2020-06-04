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Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 50 yılı aşkın bir süre öğretmenlik görevini başarıyla yerine getiren ve yüzlerce öğrenciyi geleceğe hazırlayan Fatoş Ayla Menekşe Ankara’da tedavi gördüğü Hastanede vefat etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 50 yılı aşkın bir süre öğretmenlik görevini başarıyla yerine getiren ve yüzlerce öğrenciyi geleceğe hazırlayan Fatoş Ayla Menekşe Ankara’da tedavi gördüğü Hastanede vefat etti. Fatoş öğretmen Gaziantep’te GKV Özel Okulları idareci ve öğretmenleri, öğrencileri, sevenleri ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kurulduğu ilk günlerden itibaren 50 yıl boyunca kurumda öğretmen olarak görev yapan ve geçtiğimiz yıllarda emekliye ayrılan Gaziantep’in efsane öğretmenlerinden Fatma Ayla Menekşe Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Gaziantep’e getirilen merhume için Asri Mezarlıkta düzenlenen törene 50 yıl boyunca yetiştirdiği öğrencileri, sevenleri, ailesi ve GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, öğretmen ve idarecileriyle öğrencileri katıldı. Gaziantep’in ve Türkiye’nin bir çok ilinde değişik meslek guruplarında görev yapan yüzlerce insanın yetişmesinde büyük emekleri bulunan Fatma Ayla Menekşe için düzenlenen törende öğrencileri göz yaşlarına hakim olamadı.
Fatma Ayla Menekşe Gaziantep eşrafından Taşer ailesinin kızları Barlas ve Dai ailelerinin akrabası, merhum Abdülkadir Kamil ve merhume Fatma Aliye’ nın kızları, Ülkü Ocakları ve MHP’nin kurucusu rahmetli Dündar Taşer’in, Gaziantep kültürünün son temsilcilerinden Rahmetli Turan Taşer’in ve emekli öğretmen rahmetli Aysel Taşer’in sevgili kız kardeşleri, Toprak Su YSE Bölge emekli müdürü, rahmetli Halil Menekşe’nin eşi, Lale Nazlı Eseller’in annesi ve Doç. Dr. Efe Eseller’in kayınvalidesi, Beliz Eseller’in anneannesiydi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 50 yılı aşkın bir süre anne sevgisiyle yetiştirdiği birbirinden değerli öğrencilerin kalbine sevgi ve saygıya dair en güzel duyguları nakşeden öğretmenleriydi.

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