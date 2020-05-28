Fatma Şahin biber tarlasında çapa yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs salgını ile verilen ulusal mücadelede çiftçiye destek olmak amacıyla dağıttığı biber fidelerinin ekildiği tarlaları ziyaret etti. Şahin, Gaziantep milletvekilleriyle beraber tarla çapa yaptı, D vitaminiyle zenginleşmiş biberlerin, lezzeti ve güçlü bir bağışıklığı beraberinde getireceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs ile mücadelede çiftçilere destek olmak amacıyla dağıtılan 4 buçuk milyon biber fidesinin verildiği Nurdağı’nı ziyaret etti. Tarlada işçilerle buluşan Şahin, son durum hakkında bilgi aldı, çiftçilerle sohbet etti. Gaziantep Mutfağı’nın vazgeçilmezi olan biberlerin tarlasına giren Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak ve Müslüm Yüksel ile birlikte çapa yaptı. Şahin, çapalama esnasında biberlerin kızardığında hasat yapılacağını hatırlatarak, “D vitamini ile zenginleşmiş biberler sofralara ulaştığı zaman büyük bir sağlık, lezzet ve güçlü bir bağışıklığı beraberinde getirecek, virüse karşı en etkili ilaç olacak” dedi.

“Bu lezzet bütün dünyaya pozitif gündem oluşturacak”

Fatma Şahin, Nurdağı’nın rüzgarıyla insanıyla çok özel bir mekan olduğunu belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize yönelik fide dağıtımı yakın zamanda yapıldı. Ardından çiftçiler büyük ekimini yaparak hasat alınacak hale getirmek için büyük bir emek sarf ediyor. Ağustos ayı gibi de hasada geleceğiz. Biber lezzettir, sağlıktır, afiyettir. Ama biz pandemiden sonra da bağışıklık sistemini kuvvetlendiren çok önemli bir antioksidandır. O yüzden biz acıda da tatlıda da iddialıyız. Bu yeni dönemde çiftçimizle birlikte çok yakın bir zamanda hasadımızı gerçekleştireceğiz. Hem lezzetin başkentinde sağlıklı lezzetin başkenti olacağız hem de biberimiz ve turşumuzla da bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Ağustos ayında biberlerimiz kızaracak ve hasada hazır hale gelecek. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen büyük bir lezzet var. D vitamini ile zenginleşmiş biberlerimiz, soframıza ulaştığı zaman büyük bir sağlığa, lezzete ve güçlü bir bağışıklığı beraberinde getirecek. Virüse karşı en etkili ilacımız olacak. Bu lezzet bütün dünyaya pozitif gündem oluşturacak” ifadelerini kullandı.

“Salgın sürecinde beslenmenin değeri daha iyi anlaşıldı”

Gaziantep AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ise Nurdağı topraklarının çok verimli olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi’nin desteği sayesinde elde edilen fidelerin ekiminin yapıldığı alanı yerinde inceliyoruz. Biber bizim için çok kıymetlidir. Çünkü gastronomi şehriyiz. Gastronomi deyince aklımıza lezzetin merkezi olan Gaziantep geliyor. Hem sağlıklı hem de doğal lezzetleri bir arada bulunduruyoruz. Salgın sürecinde beslenmenin değeri daha iyi anlaşıldı. Biber de sağlıklı beslenmeye büyük katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz gün sarımsak ve firikteydik. Çok büyük bir kültüre sahibiz. Bu kültürü ülke sınırlarının dışına taşımak da Gaziantep de Nurdağı da İslahiye de oldukça iyi” ifadelerine yer verildi.

“Nurdağı, Türkiye’nin en iyi biberini üretmeye aday”

Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ise tarladaki biberlerin yeşerdiğini, kızardığında salça ve yemekler için kullanılacağını söyleyerek, “Nurdağı bölgemiz bu konuda Türkiye’nin en iyi biberini üretmeye aday. Biberlerle isot, pul biber ve kurutulmuş dolmalık biber yapacağız. Şu anda toprağı çapalıyoruz ki hava alsın. Hava almalı ki hasadı daha güçlü versin” şeklinde konuştu.

“İlimizin her bölgesinde ayrı bir kıymet mevcut”

AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ekilen biber fidelerini ziyarete geldiklerini belirterek, “Şehrimiz aynı zamanda bir tarım şehri. İlimizin her bölgesinde ayrı bir kıymet mevcut. Nurdağı’nın da bugün biberini görmeye geldik. Başta Başkan Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

