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Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesini ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 19.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Çeşitli ziyaretler ve etkinlikler için Nevşehir’e gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof.

Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesini ziyaret etti

Çeşitli ziyaretler ve etkinlikler için Nevşehir’e gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ı ziyaret etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve heyetini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini sundu. Rektör Karasar, Başkan Şahin’e salgın sürecinde Kapadokya Üniversitesinin eğitim işleyişi hakkında bilgiler verdi. Kapadokya ve Gaziantep turizm destinasyonları arasındaki işleyiş ve ilişkinin sağlamlaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.
Fatma Şahin görüşme sonrası Rektör Karasar’a hediyelerini takdim etti.

Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesini ziyaret etti

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