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Fatma Şahin karakteri ile korona virüs mesajı güldürdü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.07.2020 12:08 | Son Güncelleme

Gaziantep’te düzenlenen tiyatro gösterinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karakteri canlandırıldı.

Gaziantep’te düzenlenen tiyatro gösterinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karakteri canlandırıldı. Oyunda maske ve sosyal mesafe konusunda esprili bir şekilde korona virüse karşı verilen mesajlar izleyenleri güldürdü.
Çeled Uşaglar isimli tiyatro grubu “Antep Kadını Belediye Başkanı Olursa” isimli tiyatro gösterisi hazırladı. Çeled Uşaglar Tiyatro Salonu’nda düzenlenen gösterimde, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yakın ekibiyle yaptığı rutin görüşmeler, mizansen katılarak canlandırıldı. Tiyatroda Gaziantep modeli ile üretilen maskelerin kullanımı konusunda esprili bir dille toplumsal mesaj verildi. Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay ve Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve oyunu ilgiyle takip eden izleyiciler arasında yer aldı. Oyun sonrası değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rabbim insanları yaratırken herkese farklı bir yetenek veriyor. Kimi sanatta kimisi sporda daha farklı bir yetiye sahip olabiliyor. Bize düşen şey de doğuştan gelen yeteneklerimizi uygun alanlarda geliştirerek hayatımıza kazandırmaktır. Yeteneklerimize fırsat vermeliyiz. Siz geleceğimizin sahipleriyle birlikte daha iyi noktalara gelmek için gösterdiğimiz çabayı sürdürmeliyiz. Bölge zor bir coğrafya. Ensar ruhuyla hareket ederek şehrin her insanına dokunmalıyız. 2 milyon kardeşimize elimizi uzatmamız lazım. GASMEK kurslarıyla gençlerimizi çok iyi noktalara getirdik. Mutlu olmanız için sevdiğiniz işi yapmanız gerekiyor. Kültür bir kimliktir. Bu izlediğimiz oyunda da çok güzel bir mesaj verildi. Oyunda yer alan Antep ağzını sadece hemşerilerimiz anlayabilir. Dil kimliktir. Dil ölürse toplum ölür. Bize ait değerlerimizin yok olmasına göz yumamayız” diye konuştu.
Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu, Gaziantep’e sanat adına kültür adına üzerimize düşen ne ise yapmaya çalışacaklarını ifade ederek, kendilerine her fırsatta destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.
Oyunun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tiyatroda eğitim gören öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

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