Fatma Şahin’den 2019 değerlendirmesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019 yılında yapılan projeler ve 2020 yılında yapılması planlanan projeler ile ilgili yaptığı basın toplantısında, “TEKNOFEST bu şehre kendiliğinden gelmedi. Bunun buraya gelmesi bu şehre olan güveni gösteriyor” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılması planlanan projelerle ilgili Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

“TEKNOFEST bu şehre kendiliğinden gelmedi"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “2020 yılı kentimiz için çok önemli. Özellikle bu yıl içerisinde TEKNOFEST’in Gaziantep’e gelecek olması çok önemli. Bu büyük bir olay ve kendiliğinden gelmedi. İstanbul’da bir buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği, 50 bin kişin yarıştığı bir TEKNOFESTE Gaziantep’e geldiyse bu şehre olan güveni gösterir. Yetkili kişiler de bu şehrin bunun altından kalkabileceğini gördüğü için de bunu bu şehre verdiler” dedi.

"Selçuk Bayraktar Gaziantep’e geliyor"

Gaziantep’te TEKNOFEST ile ilgili 20 Ocak tarihinde Selçuk Bayraktar’ın başkanlığında geniş katılımlı bir basın toplantısı yapılacağını da açıklayan Şahin, “Bu ayın 20’sinde Selçuk Bayraktar’ın başkanlığında TEKNOFEST ile ilgili bir tanıtım toplantısı yapılacak. O toplantıda 8 bakanlığın himayesindeki 56 kurum bir araya gelecek ve bir tanıtım toplantısı yapılacak. Bu Gaziantep için çok önemli. Bu kentimiz için bir paradigma değişimidir. Biz bu festivalle büyük bir değişim ve dönüşümün arifesindeyiz” ifadelerini kullandı.