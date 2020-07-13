YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Fatma Şahin'den Charlize Theron'a "baklava daveti"

Fatma Şahin'den Charlize Theron'a "baklava daveti"

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "The Old Guard" filminde baklava yeme sahnesi bulunan Hollywood yıldızı Charlize Theron'u, Gaziantep'e davet etti: - "Antep baklavasının tadı bir dilimle belli olmaz diye düşündük ve kendisine baklava gönderip buraya davet etme kararı aldık"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "The Old Guard" filminde baklava yeme sahnesi bulunan ve Gaziantep baklavasına öven Hollywood yıldızı oyuncu Charlize Theron'u kente davet etti.

Fatma Şahin, AA muhabirine, geçen yıl "Oscar Ödülleri" olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödülü olan "Akademi Ödülleri" töreni kapsamında düzenlenen yemeğin menüsünde baklava ikramı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Charlize Theron'un da bu menüde Antep baklavasının tadına baktığını öğrendiklerini ifade eden Şahin, vizyona giren "The Old Guard" filmdeki sahneden de çok etkilendiklerini belirtti. Şahin, şöyle konuştu:

"Filmdeki sahneyi izleyince Antep baklavasının tadı bir dilimle belli olmaz diye düşündük ve kendisine baklava gönderip buraya davet etme kararı aldık. Davetimizi sosyal medya hesaplarımızdan da gerçekleştirdik. Kendisine resmi davette de bulunacağız. Theron'u gastronomi ve lezzet başkenti olan Gaziantep'te ağırlamaktan ziyadesiyle mutlu olacağız."

Netflix Türkiye, Twitter hesabından "Afiyet olsun" ifadesiyle birkaç gün önce vizyona giren Gina Prince'in yönettiği, aksiyon dalındaki "The Old Guard" filminden bazı sahneleri Charlize Theron'u da etiketleyerek paylaşmış, Theron ise İngilizce olarak "Şimdiye kadar yediğim en iyi tat. En iyisinin Gaziantep'te olduğunu duydum." karşılığını vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Gaziantep Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:14
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:58
Yatsı
21:33

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Günal Eczanesi
Sehitkamil
Günay Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Ocak Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Çay Eczanesi
Sahinbey
Ecem Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gaziantep'te gasp şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te gasp şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Yasak aşk cinayeti

Yasak aşk cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.