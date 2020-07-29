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Fatma Şahin’den Kurban Bayramı mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.07.2020 14:15 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Şahin, mesajında, bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesi olduğunu dile getirdi.

Fatma Şahin’den Kurban Bayramı mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesi olduğunu dile getirdi. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliği olduğunu belirten Başkan Şahin, "Bu bayramda, hijyene özen göstererek, sosyal mesafeye dikkat ederek, muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir. Kurban cömertlik, dayanışma, yoksulların sevindirilmesi ve bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. En önemlisi de Kurban Allah’ a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramı’nda bir yanımız buruk olsa da tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, aile büyüklerimizle ve akrabalarımızla yan yana gelemesek te gönülden gönüle birbirimize bağlı olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşayacağız. Bugünlerinde geride kaldığı sağlıklı ve güzel günlerin temennisiyle geçireceğimiz bu bayram, sosyal izolasyon çerçevesinde de olsa, gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel vesilesi olacaktır. Göz bebeğimiz çocuklarımıza bu atmosferi yaşatmalıyız. Bayramların ruhunu ve coşkusunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın, milletimize ve tüm insanlığa hasret ve özlem duyulan sağlıklı güzel günleri, barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.

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