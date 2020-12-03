YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Fatsa Belediyesi korona virüsle aktif mücadelesini sürdürüyor

Fatsa Belediyesi korona virüsle aktif mücadelesini sürdürüyor

ORDU HABERLERİ  | 03.12.2020 18:04 | Son Güncelleme

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son günlerde artış gösteren korona virüs vaka sayısı nedeniyle dezenfekte işlemlerini arttırdı.Belediye ekipleri yapılan müracaatları değerlendirerek pozitif vaka bulunan ikametlere giderek dezenfekte yapıyor.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son günlerde artış gösteren korona virüs vaka sayısı nedeniyle dezenfekte işlemlerini arttırdı.
Belediye ekipleri yapılan müracaatları değerlendirerek pozitif vaka bulunan ikametlere giderek dezenfekte yapıyor. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu risk bölgelerinde arttırılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, kamu kurumları, çarşılar, cadde ve sokaklar, oyun parkları dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları hız kazandı. Gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluğu göz önünde bulundurarak çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk etapta insanların yoğun olarak kullandığı trafiğe kapalı caddeleri, cami ve Devlet Hastanesi bahçelerini deterjanlı suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Korana virüsle mücadele kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, "Vatandaşlarımızdan ve kurumlardan gelecek talepleri değerlendiriyoruz. Belirli bir plan ve program dahilinde ihtiyaç duyulan alanlarda aktif mikrop sökücü, dezenfektan, kir ve yüzey temizleyicilerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

Ordu Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:29
Öğle
12:23
İkindi
14:46
Akşam
17:08
Yatsı
18:33

Ordu Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Candan Eczanesi
Altinordu
Eser Eczanesi
Altinordu
Yılmaz Eczanesi
Altinordu
Dilek Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Doğa Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Telcioğlu Eczanesi (Saat 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Yasemin Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.