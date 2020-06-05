Fatsa Belediyesinden ’Çevre Günü’ etkinliği

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada çevre kirliliğini gidermenin insanların elinde olduğunu belirterek, “Gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en büyük miraslardan bir tanesi temiz bir çevre” dedi.

Fatsa Belediyesi’nin Deniz Bilimleri Fakültesi ile ortaklaşa olarak Yalıköy Limanında 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir program düzenledi. Program çerçevesinde aralarından üniversite hocalarının bulunduğu dalgıç ekibi liman içerisinde temizlik çalışması yaptı. Liman içerisinden 1 saatte çıkan çöp görenleri çok şaşırttı.

Yalıköy Limanında düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğine Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Liman Başkanı Şükrü Gülay da katıldı. Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi Görsel Sanatlar Yönetmeni İlker Taze ve İbrahim Çapkın çevre konulu kısa oyunlarıyla beğeniyle izlendiler.

Çevre kirliliğini gidermek bizlerin elinde

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar programda yaptığı konuşmada, “Yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde çevre bilincinin ve çevre sevgisinin bir kat daha arttığı dönemden geçiyoruz. Öğretim üyesi arkadaşlarımız burada bir saat içerisinde çok kısa bir mesafede denizimizin içerisinden topladıkları malzemeleri hepimiz üzülerek gördük. Bunların birçoğu buradan denize atılmış malzemeler değil, bizim yöremizde çevreye atılan çöplerin akarsu kaynaklarıyla denizimize taşınarak bu noktaya gelmiş olmasından kaynaklanan bir çevre kirliliğidir. Bu çevre kirliliğini gidermek yine bizlerin elinde. Gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en büyük miraslardan bir tanesi temiz bir çevre, bu temiz çevre bilinci içerisinde bu anlamlı günde bir araya geldik. Bu anlamlı günü gönlümüz isterdi ki çok daha farklı etkinliklerle kutlayalım. Malum pandemi sürecinin hepimize yaşatmış olduğu bir dönem oldu fakat devletimizin aldığı tedbirler ve uygulamalar başarılı çalışmalarla birlikte bugün belki de hayal edemeyeceğimiz noktaya çok daha kısa bir sürede geldik” dedi.