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Fatsa Belediyesi’nden dezenfekte çalışmaları

ORDU HABERLERİ  | 21.03.2020 13:32 | Son Güncelleme

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını en üst seviyelere taşıdı ve caddeleri deterjanlı suyla yıkadı.Ekipler yıkama çalışması yaparken “Biz sizin sağlığınız için çalışıyoruz, siz de bizim için evde kalın” mesajı da verdiler.10 kişiden oluşan temizlik ekibi trafiğe kapalı ticaret alanlarında, Reşadiye Caddesi, Sakarya Caddesi, Yeni Kumru Caddesi, Hacı Hulusi Baba Caddesi başta olmak üzere şehrin her noktasında köpüklü yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını en üst seviyelere taşıdı ve caddeleri deterjanlı suyla yıkadı.
Ekipler yıkama çalışması yaparken “Biz sizin sağlığınız için çalışıyoruz, siz de bizim için evde kalın” mesajı da verdiler.
10 kişiden oluşan temizlik ekibi trafiğe kapalı ticaret alanlarında, Reşadiye Caddesi, Sakarya Caddesi, Yeni Kumru Caddesi, Hacı Hulusi Baba Caddesi başta olmak üzere şehrin her noktasında köpüklü yıkama çalışmalarına devam ediyor. Temizlik ekiplerinin caddeleri köpüklü suyla yıkamaları esnaf ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

"Çalışmalarımıza artan ivmeyle devam ediyoruz"
Fatsa Belediyesi Çevre Mühendisi Erdem Yuva gerçekleştirilen çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Ethem Kibar’ın talimatları doğrultusunda mesai mefhumu gözetmeksizin temizlik ekibimizle çalışmalarımıza artan ivmeyle devam ediyoruz. Korona virüsü alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir mantığından yola çıkarak, salgın hastalıklara karşı kurumsal alanlarda devam eden dezenfeksiyon çalışmalarımız bu süreci atlatana dek en üst seviyede devam edecektir” dedi.

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