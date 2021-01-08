YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Fatsa kapalı pazar yeri Nisan’da açılıyor

Fatsa kapalı pazar yeri Nisan’da açılıyor

08.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesi Sakarya Caddesi Elekçi Deresi yanındaki yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek Kapalı Pazarı Yeri Projesi’nde çalışmalar sürüyor.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesi Sakarya Caddesi Elekçi Deresi yanındaki yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek Kapalı Pazarı Yeri Projesi’nde çalışmalar sürüyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in seçim vaatlerinden biri olan projenin Nisan ayında hizmete sunulması amaçlanıyor.

7 bin 910 metrekaresi kapalı pazar yeri olacak
Ata Caddesi’ndeki pazar yerinin kaldırılmasının ardından çalışmalara hız veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplam 9 bin metrekare alan üzerinde 7 bin 910 metrekaresi kapalı pazar yeri olarak planlanan projeyi hızla hayata geçiriyor.
İlçenin önemli bir ihtiyacının giderileceği çalışmalar kapsamında 246 adet satış birimi yer alacak. 750 metrekarelik alanda peyzaj imalatları yapılarak; içerisinde yürüyüş yolları, kamelya, oturma bankları, çöp kovaları, 20 araçlık otopark ve sert zemin imalatları, 100 metre uzunluğunda betonarme istinat duvarı, çevre aydınlatma işleri ve elektrik tesisatı imalatları yapılacak.

Nisan ayında açılıyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında projenin yüzde 30’u tamamlandı. Ekipler betonarme duvar temel kazısı yaptığı projede temel, kolon ve kiriş betonarme imalatlarına, yağmur suyu drenaj hattı imalatlarına devam ediyor. Nisan ayında bitirilmesi hedeflenen projeyle Fatsa’nın önemli bir eksikliğine neşter vurulmuş olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

Ordu Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:46
Öğle
12:40
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:50

Ordu Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Çakır Eczanesi
Altinordu
Derman Eczanesi
Altinordu
Koçak Eczanesi
Altinordu
Ab-I Hayat Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
İstanbul Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Derman Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Vitamin Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Ordu Büyükşehir, 2020’de ulaşılmadık kapı bırakmadı

Ordu Büyükşehir, 2020’de ulaşılmadık kapı bırakmadı

Altınordu Belediyesi’nden vefa

Altınordu Belediyesi’nden vefa

Karadenizli balıkçılar hamsi avının kısmi olarak durdurulmasından memnun

Karadenizli balıkçılar hamsi avının kısmi olarak durdurulmasından memnun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "250'yi aşkın millet bahçesinin inşası gerçekleştiriliyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "250'yi aşkın millet bahçesinin inşası gerçekleştiriliyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ordu'da konuştu:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ordu'da konuştu:

Altınordu’da araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

Altınordu’da araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.