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Fatsa modern pazar yerine kavuşuyor

ORDU HABERLERİ  | 10.06.2020 14:42 | Son Güncelleme

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sert zemin dolgusu devam eden ’Kapalı Pazar Yeri’nin kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “Fatsa çok modern bir pazar yerine kavuşacak” dedi.Fatsa ilçesinin en büyük sorunlarından ve taleplerinden birisinin Kapalı Pazar Yeri Projesi’ne başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını, daha önceki açıklamalarında dile getirdiğini belirten İbrahim Etem Kibar, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.

Fatsa modern pazar yerine kavuşuyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sert zemin dolgusu devam eden ’Kapalı Pazar Yeri’nin kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “Fatsa çok modern bir pazar yerine kavuşacak” dedi.
Fatsa ilçesinin en büyük sorunlarından ve taleplerinden birisinin Kapalı Pazar Yeri Projesi’ne başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını, daha önceki açıklamalarında dile getirdiğini belirten İbrahim Etem Kibar, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla Kapalı Pazar Yeri ile ilgili çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. İnşallah çok kısa bir sürede Fatsa modern Kapalı Pazar Yeri’ne kavuşacak. Kapalı Pazar Yeri’nin hizmete girmesi ile vatandaşlarımızın ve pazarcı esnaflarımızın mutlu olduğu bir döneme geleceğiz. İlçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Projesi bitme aşamasında
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ise Kapalı Pazar Yeri ile ilgili yaptığı açıklamada, Fatsa Belediyesi ile ilgili koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Kapalı Pazar Yeri alanı üzerinde hafriyatın temizlenmesinden sonra zeminin sertleştirilmesi çalışmamız devam ediyor. Kapalı Pazar Yeri Projesi’nin çizilmesi gibi birkaç aylık süreyi bulan bir zamanı var. Buraya çok basit bir şey yapmak istemedik. Şu anda sert zemin dolgu aşaması devam ediyor. Projesi de bitme aşamasında. Kısa bir sürede Fatsa’yı Kapalı Pazar Yerine kavuşturacağız. Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak tam bir koordinasyon halinde gece-gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Fatsa modern pazar yerine kavuşuyor

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