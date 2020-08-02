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Fatsa nefes aldı

ORDU HABERLERİ  | 02.08.2020 15:38 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, altyapısını sil baştan yenilediği Fatsa Sevgi Caddesi’ndeki 1.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, altyapısını sil baştan yenilediği Fatsa Sevgi Caddesi’ndeki 1. etap sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.
Fatsa ilçesinde, 1980’li yıllarda inşa edilen, geçici onarım ve eklemelerle günümüze kadar getirilen ancak artan nüfus yoğunluğu nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale gelen Sevgi Caddesi’nin altyapısı, sil baştan yenilendi. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından Sevgi Caddesi ve bağlantılarında 3 milyon 400 bin TL’ye mal olan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmasının ardından başlayan sıcak asfalt çalışmalarının ilk etabı da tamamlandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Sevgi Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Şişman burada yaptığı açıklamada, “Sevgi Caddesi, Kurtuluş Mahallesi’nden başlayıp, Dumlupınar Mahallesi’ne kadar uzanan bir caddemiz, bin 500 metre uzunluğunda, dolmuş hatlarının geçtiği, oldukça yoğun işleyen bir güzergah. Burada altyapı çok kötüydü. Yağmur suyu hatları dahi yoktu. Bir üstte bulunan İsmail Hani Gazi Caddesi’nde oluşan yağmur suları, Sevgi Caddesini pas geçip, alt kısımda bulunan Reşadiye Caddesi’nde su baskınlarına neden oluyordu. Sevgi Caddesi’ndeki yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını, Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde tamamen yeniledik. 700 metrelik kısmın asfalt çalışmalarını tamamladık. Geri kalan 800 metrelik kısmı ise OSKİ’nin çalışmalarının ardından bayram sonrası sıcak asfalta kavuşturmuş olacağız” dedi.

“40 yıllık sorun ortadan kalktı”
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise Sevgi Caddesi’nin şehrin ana arterlerinden biri olduğunu belirterek, “Şehrin adeta kalbi olan bu caddede, altyapı yetersiz olduğu için biriken sular, alt kısımlarda baskınlara neden oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e şehrimizin bu öncelikli sorununa çözüm öğrettiği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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