Fatsa OSB doğal gaza kavuştu

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) Doğal Gaz Hizmete Alma Töreni gerçekleştirildi.

30 firma tarafından üretim yapılan ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Fatsa Organize Sanayi Bölgesi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle doğal gaza kavuştu. Yıllardır doğal gaz sorununa çözüm bulamayan sanayiciler, Başkan Güler’in talimatlarıyla hizmete alınan doğal gaz ile 15 milyon TL tasarruf edecek.

"Sanayilerimizin rekabet gücüne erişmelerini sağlayacak"

Fatsa OSB’nin doğal gaza kavuştuğunu hatırlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bakanlığım döneminde doğal gazın Ordu’ya gelmesi 15 yılı bulur diyorlardı. Fakat biz dağları taşları delerek Altınordu, Fatsa ve Ünye’ye doğal gazı getirdik. Yöneticilerimizle gerekli etütleri yaptık ve bu yaptığımız etütler neticesinde Ordu doğal gaz ile buluştu. Nasip oldu şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Valimiz ve Fatsa Belediye Başkanımızın da başkanlığında Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ne doğal gazı getirdik. Sanayicilerimiz doğal gazın buraya gelmesiyle birlikte ekonomik olarak faydasını görecek. Bu da sanayilerimizin rekabet gücüne erişmelerini sağlayacak. 1994 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızla beraberiz. Nasıl ki İstanbul’un hava kirliliğini çözdüysek Ordu’nun da hava kirliliğini çözüyoruz. Diğer enerji kaynakları açısından da önemli çalışmalar yapıyoruz. Elektrik enerjisi üzerinde önemli projelere imza atacağız. Böylece aynı zamanda sanayicilerimize enerji konusunda da avantaj sağlamış olacağız. Ordu aynı zamanda teknolojide de kalkınma üstünlüğü sağlayacak. Bu fırsatları bizlere sunduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.