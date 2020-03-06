YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Fatsa OSB doğal gaza kavuştu

Fatsa OSB doğal gaza kavuştu

ORDU HABERLERİ  | 06.03.2020 14:22 | Son Güncelleme

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) Doğal Gaz Hizmete Alma Töreni gerçekleştirildi.30 firma tarafından üretim yapılan ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Fatsa Organize Sanayi Bölgesi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) Doğal Gaz Hizmete Alma Töreni gerçekleştirildi.
30 firma tarafından üretim yapılan ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Fatsa Organize Sanayi Bölgesi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle doğal gaza kavuştu. Yıllardır doğal gaz sorununa çözüm bulamayan sanayiciler, Başkan Güler’in talimatlarıyla hizmete alınan doğal gaz ile 15 milyon TL tasarruf edecek.

"Sanayilerimizin rekabet gücüne erişmelerini sağlayacak"
Fatsa OSB’nin doğal gaza kavuştuğunu hatırlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bakanlığım döneminde doğal gazın Ordu’ya gelmesi 15 yılı bulur diyorlardı. Fakat biz dağları taşları delerek Altınordu, Fatsa ve Ünye’ye doğal gazı getirdik. Yöneticilerimizle gerekli etütleri yaptık ve bu yaptığımız etütler neticesinde Ordu doğal gaz ile buluştu. Nasip oldu şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Valimiz ve Fatsa Belediye Başkanımızın da başkanlığında Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ne doğal gazı getirdik. Sanayicilerimiz doğal gazın buraya gelmesiyle birlikte ekonomik olarak faydasını görecek. Bu da sanayilerimizin rekabet gücüne erişmelerini sağlayacak. 1994 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızla beraberiz. Nasıl ki İstanbul’un hava kirliliğini çözdüysek Ordu’nun da hava kirliliğini çözüyoruz. Diğer enerji kaynakları açısından da önemli çalışmalar yapıyoruz. Elektrik enerjisi üzerinde önemli projelere imza atacağız. Böylece aynı zamanda sanayicilerimize enerji konusunda da avantaj sağlamış olacağız. Ordu aynı zamanda teknolojide de kalkınma üstünlüğü sağlayacak. Bu fırsatları bizlere sunduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yüzde 50 tasarruf sağlayacak
Doğal gazın kullanımıyla sanayicilerin yüzde 50 oranında tasarruf yapacağını söyleyen Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ne gelen doğal gaz sanayicilerimizin yüzde 50 oranında tasarruf yapmasını sağlayacak. Yüzde 50 tasarrufta rekabeti güçlendirmek demektir. Dolayısıyla maliyetlerimizi aşağı çekmek ve rekabet gücünü yükseltmek gerekiyor. Bunun yolu da elbette yeni yol ve yöntemler kadar da elimizdeki imkânları etkili kullanmaktır” şeklinde konuştu.

"Çok önemli bir tasarruf sağlayacak"
Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in birlikteliğiyle sorunların hızla çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ordu’ya seçilmiş olması ilimiz adına bir fırsattır. Tek bir telefonuyla birçok sorunun üst siyasette hallolacağını söylemiştik. Bugün Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın birlikteliğiyle ilimizde, ilçemizde birçok sorunun çok hızlı bir şekilde çözüldüğünü görüyoruz. Uzun yıllardır sanayicilerimiz doğal gaz bekliyordu. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, sürecin hız kazanmasına vesile oldu. Böylece Organize Sanayi Bölgemiz doğal gazın kullanımıyla çok önemli bir tasarruf sağlamış olacak” ifadelerini kullandı.
Protokol konuşmaların ardından sembolik olarak meşaleler yakıldı ve Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde doğal gaz hizmet vermeye başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Ordu Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
12:45
İkindi
15:56
Akşam
18:32
Yatsı
19:51

Ordu Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Büyük Eczanesi
Altinordu
Dilek Eczanesi
Altinordu
Kaymak Eczanesi
Altinordu
Gazi Eczanesi
Fatsa
Kerem Eczanesi
Fatsa
Güvenay Eczanesi
Unye
Kuyumcuoğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elektrik prizi yangına neden oldu

Elektrik prizi yangına neden oldu

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Fındık ihracatçıları Köln Fuarı’nda

Fındık ihracatçıları Köln Fuarı’nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.