Fatsa OSB’deki eksikliklerinin giderilecek

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında yapıldı.

Toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili Fatsa OSB Müdürü Olgun Topkaya tarafından Vali Seddar Yavuz ve yönetim kurulu üyelerine detaylı bilgiler verildi.

Mevcut Fatsa OSB’ye ilave edilecek yeni OSB içinde yer alacak parsellerin durumunun ele alındığı toplantıda, Fatsa OSB içindeki alt yapı ve üst yapı eksikliklerinin giderilmesi, otopark ve güvenlik gibi konularda yapılması gereken çalışmalar görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantı sonrası bir tekstil işletmesini gezen Vali Seddar Yavuz, işletmenin sahibinden üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



