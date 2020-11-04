Fatsa Özel Sanayi Sitesi’ne 4 milyon TL maliyetli alt yapı ve üst yapı yatırımı

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi-Fatsa Belediyesi-OSKİ koordinesinde 4 milyon maliyetle alt yapısı tamamen yenilenen ve üst yapısı sıcak asfalt olan Özel Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili teknik ekip ve Kooperatif Başkanı Mustafa Uzun ile istişarede bulunan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yaptığı açıklamada, “Fatsa Özel Sanayi Sitemizde üst yapıda sıcak asfalt noktasında bugün itibariyle tamamlama noktasına geldik. OSKİ Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde altyapımız tamamlandıktan sonra Büyükşehir ve Fatsa Belediyemiz koordinesinde asfaltlama çalışmamızda hızlı bir şekilde devam etti. Toplamda alt yapı ve üst yapı maliyetleri ile birlikte 4 milyon TL’lik bir yatırım sanayi esnafımızın alt yapı ile alakalı sorunlarını çözmüş oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere OSKİ Genel Müdürümüze, Özel Sanayi Sitesi Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Burada yaklaşık 200 tane esnafımızın uzun yıllardır yağmurlu havalarda alt yapıdaki sorunlardan dolayı uykusuz gecelerin son bulduğu döneme giriyoruz. 2016 yılında gerçekleşen sel felaketinde Fatsa ilçemizde en büyük mağduriyeti yaşayan Özel Sanayi Sitemiz en başta geliyordu. İnşallah afetlerden uzak altyapı hizmetlerinin uzun süreli olduğu bir döneme gireriz” dedi.

Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun da yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile ilgili artık hiçbir korkularının kalmadığını belirterek, “Esnaflarımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e, her türlü sorunumuzda hep yanımızda olan Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar’a, OSKİ Genel Genel Müdürümüz Murat Us’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Coşkun Alp’e, Daire Başkanımız Abdulkadir Hatipoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

