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Fatsa’da av tarihleri belirendi

ORDU HABERLERİ  | 24.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde av komisyonu toplantısında av tarihleri belirendi.Av komisyonu toplantısı Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşti.

Fatsa’da av tarihleri belirendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde av komisyonu toplantısında av tarihleri belirendi.
Av komisyonu toplantısı Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşti. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 3.maddesi gereğince Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında av komisyonu üyelerinin katılımıyla 2020-2021 Av Dönemi Fatsa İlçe Av Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, 2020-2021 dönemi avlanma süresi, avlanma alanları ve avlanma limitleri belirlendi. Bıldırcın ve üveyik avı 24 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak, 10 Kasım 2020 Pazar günü sora erecek. Sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elma baş, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, kaşıkgaga ve çulluk avı 19 Ekim 2020 tarihinde başlayıp, 1 Mart 2021 günü sona erecek. Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası ve saksağan avı 24 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp, 1 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Memeli av hayvanlarından yabani tavşan, tilki ve kaya sansarı avı 19 Ocak 2020 tarihinde başladı, 1 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Av hayvanları avının belirtilen tarihler arasında salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri resmi ve idari tatil günlerinde yapılabilecektir.

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