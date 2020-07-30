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Fatsa’da bekçiler için sertifika töreni

ORDU HABERLERİ  | 30.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 26 bekçi için sertifika töreni düzenlendi.İçişleri Bakanlığı tarafından Ordu’nun Fatsa ilçesine ataması yapılan bekçilere sertifikaları protokol tarafından verildi.Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen toplantıda bekçilere hitaben konuşan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, “Güzel bir meslek seçtiniz.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 26 bekçi için sertifika töreni düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Ordu’nun Fatsa ilçesine ataması yapılan bekçilere sertifikaları protokol tarafından verildi.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen toplantıda bekçilere hitaben konuşan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, “Güzel bir meslek seçtiniz. Bu mesleği yaparken kanunlara bağlı olarak görevinizi gerçekleştireceksiniz. Vatandaş memnuniyeti her şeyden çok önemlidir. Devletin kutsal görevini gerçekleştiriyorsunuz. Mevzuat çerçevesinde işinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Çalışkan olacaksınız, gayretli olacaksınız her şeyden ziyade dürüst ve güvenilir olacaksınız. Dürüst ve güvenilir olduğunuzda toplumsal hayatın merkezi olan ilçemizde yer edineceksiniz” dedi.
Törende Fatsa İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Yavuz ve görevli komiserler de hazır bulundu.

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