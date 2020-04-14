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Fatsa’da caddelere tıbbi atık kutusu yerleştirildi

ORDU HABERLERİ  | 14.04.2020 13:58 | Son Güncelleme

Fatsa Belediyesi vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenlerin oluşturabileceği risklerin önüne geçmek için tıbbi atık kutuları yerleştirdi.Kamusal açık ve kapalı alanlarda temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken halk sağlığının korunmasına yönelik, önlemlerini artırarak devam ettiren Fatsa Belediyesi halkın virüsten etkilenmesini önleme faaliyetleri çerçevesinde “tıbbi atık” olarak değerlendirilen ve salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin atılması-toplanması için özel atık kutuları halkın yoğun olduğu alanlara yerleştirildi.Kullanılan maske ve eldivenlerin sokaklara atılmasının virüsün yayılmasına davetiye çıkardığını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Korona virüs salgını nedeni ile hemşehrilerimiz tarafından kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokak ve caddelere atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlikeye neden olmaktadır.

Fatsa Belediyesi vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenlerin oluşturabileceği risklerin önüne geçmek için tıbbi atık kutuları yerleştirdi.
Kamusal açık ve kapalı alanlarda temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken halk sağlığının korunmasına yönelik, önlemlerini artırarak devam ettiren Fatsa Belediyesi halkın virüsten etkilenmesini önleme faaliyetleri çerçevesinde “tıbbi atık” olarak değerlendirilen ve salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin atılması-toplanması için özel atık kutuları halkın yoğun olduğu alanlara yerleştirildi.
Kullanılan maske ve eldivenlerin sokaklara atılmasının virüsün yayılmasına davetiye çıkardığını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Korona virüs salgını nedeni ile hemşehrilerimiz tarafından kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokak ve caddelere atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlikeye neden olmaktadır. Vatandaş olarak, kullandığımız maske ve eldivenleri doğru bir şekilde imha etmez isek virüsün yayılmasına neden olabiliriz. Hangi tip maske olursa olsun çıkardığımızda hiçbir surette yüzeyine elimizi değmeden, mümkünse bir poşetin içerisine koyup tıbbi atık çöp poşetlerine atmalıyız. Maskeleri sağa sola veya dışarıda bir yere kesinlikle bırakmamalıyız.Kişisel hijyen ve temizlik kurallarına harfiyen uymaya devam edelim. Hemşehrilerimizden önemle rica ediyoruz, lütfen kişisel olarak kullandığınız maske ve eldivenleri tıbbi atık niteliği taşıdığından doğaya ve evsel atık çöplerine atmayınız. İlçemiz içerisinde yerleştirdiğimiz tıbbi atık kutularına atınız" dedi.

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