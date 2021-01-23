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Fatsa’da dev domuzlar avlandı

23.01.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde şehir içine yakın yerlerde insanların yaşam alanlarına yaklaşan domuzlar Fatsa Kaymakamlığından alınan izinle profesyonel avcılar tarafından avlandı.Dolunay Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlardan çok sayıda şikayet alan yetkililer Fatsa Avcılar Atıcılar Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği(FAVDER)’den destek istediler.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde şehir içine yakın yerlerde insanların yaşam alanlarına yaklaşan domuzlar Fatsa Kaymakamlığından alınan izinle profesyonel avcılar tarafından avlandı.
Dolunay Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlardan çok sayıda şikayet alan yetkililer Fatsa Avcılar Atıcılar Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği(FAVDER)’den destek istediler. Yapılan izinli avda büyük domuzlarda avlandı.
Fatsa Avcılar Atıcılar Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği(FAVDER) Başkanı Cemil Pekbüyük, “Sahile çok yakın Dolunay Mahallesi’nde daha önceden de çalışmasını yapmış olduğumuz domuz sürüsü vardı. Yetkili birimlerden izin alarak kazasız belasız bir şekilde 12 dev domuz avladık. Haftaya da Bacanak ve Düğünlük Mahallesi’nde yer alan ve tarım arazisine ciddi anlamda zarar veren domuzları avlayacağız. Avlarımızı resmi izin alarak gerçekleştiriyoruz. O bölgede 100’ün üzerinde domuzun olduğu biliyoruz. Avcılarımızla bu avı da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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