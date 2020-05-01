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Fatsa’da ev yangını

ORDU HABERLERİ  | 01.05.2020 11:34 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, İslamdağ Mahallesi’nde tek katlı evde yangın çıktı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İslamdağ Mahallesi’nde tek katlı evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi zararın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Başkan Kibar olay yerinde
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yangında evi kül olan ailenin yanına giderek gerekli yardımları yapacaklarını ifade etti. Başkan Kibar yaptığı açıklamada, “İslamdağ Mahallemizde Hacı Fahri İlke amcamızın evinde çıkan yangın bizleri ziyadesi ile üzmüştür. Sahur vaktinde yangın yerine anında intikal ettik. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimizin yangına zamanında müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Şükürler olsun Hacı Fahri İlke amcamızın ve eşinin sağlık durumu gayet iyi. Belediyemiz tarafından mağdur olan ailemiz için gereken ne ise yapılacaktır. Hacı Fahri İlke amcamıza, ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb’im bizleri beterinden korusun” dedi.

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