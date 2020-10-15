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Fatsa’da fidanlar toprakla buluştu

ORDU HABERLERİ  | 15.10.2020 13:18 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine fidanlar okul bahçesinde toprakla buluşturuldu.Fidanlar Toprakla Buluşuyor Projesi kapsamında Hatice Bahattin Şener İlkokulu bahçesinde Fatsa Kaymakamlığı, Fatsa Belediyesi, Fatsa Orman İşletme Şefliği ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleşen programla fidan ekimi gerçekleşti.Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Hatice Bahattin Şener İlkokulu bahçesinde gerçekleşen programa Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, daire amirleri ve davetliler katıldı.Programın açılış konuşmasını Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya gerçekleştirdi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine fidanlar okul bahçesinde toprakla buluşturuldu.
Fidanlar Toprakla Buluşuyor Projesi kapsamında Hatice Bahattin Şener İlkokulu bahçesinde Fatsa Kaymakamlığı, Fatsa Belediyesi, Fatsa Orman İşletme Şefliği ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleşen programla fidan ekimi gerçekleşti.
Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Hatice Bahattin Şener İlkokulu bahçesinde gerçekleşen programa Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, daire amirleri ve davetliler katıldı.
Programın açılış konuşmasını Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından protokol mensupları ve davetliler okulun bahçesine fidan diktiler.
Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, "Üzücü bir çok yangın atlattık. Şimdi yeşil vatan için sözümü tutalım. Hatay’daki orman yangınlarına istinaden, yanan ormanlar hepimizi çok üzüyor. Ancak bugün yeni bir gün. Yeni fidanlar dikmemiz lazım. Fidan dikelim fidan bağışlayalım fidan sahiplenelim. Gelin hep birlikte geleceğe nefes olalım" dedi.
Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, "Hatay ilimiz başta olmak üzere birçok ilimizde çıkan yangınlar sonucu ciddi anlamda kayıp oldu. Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda Fatsa ilçesi olarak Orman İşletme Şefliğimizin temin ettiği 1000 adet fidanı toprakla buluşturduk. Bu konuda çok duyarlıyız. İlçemizin tüm okullarında fidan dikimleri gerçekleşecek” diye konuştu.

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Altinordu
Sağlık Eczanesi
Altinordu
Doğa Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Kanaat Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Oral Eczanesi (Gece 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Özlem Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
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