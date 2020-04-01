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Fatsa’da gıda denetimleri

ORDU HABERLERİ  | 01.04.2020 13:39 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmelerde gıda denetimleri yapıldı.Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Ayaz denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyada pek çok ülkede yaşanan yeni korona virüs (Kovid-19) kaynaklı olağanüstü durum yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıpların artmasına neden olmuştur.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmelerde gıda denetimleri yapıldı.
Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Ayaz denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyada pek çok ülkede yaşanan yeni korona virüs (Kovid-19) kaynaklı olağanüstü durum yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıpların artmasına neden olmuştur. Bu sebeple ülkemizde benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için gıdanın hazırlanması, sunumu, satışı ve servis edilmesi sırasında olası muhtemel virüsün yayılmasının engellenmesi İlçe müdürlüğümüz gıda kontrol ekiplerince ilçemizde faaliyette bulunan pastane, lokanta, gıda depoları, marketler, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi yapan fırınlar, et ve et ürünleri işleme tesisleri, kasap, şarküteri gibi faaliyetine devam etmekte olan işletmelerin denetimleri gerçekleştirilmiş olup alınması gerekli tedbirler konularında bilgilendirmelerde, hatırlatmalarda ve genel uyarılarda bulunulmuştur. Müdürlüğümüzce ilçemizde özellikle hijyen ağırlıklı denetimler korona virüs tehlikesi ülkemizden gidinceye kadar yoğun olarak devam edecektir” dedi.

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