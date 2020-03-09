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Fatsa’da İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması

ORDU HABERLERİ  | 09.03.2020 15:37 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde “İstiklal Marşı’nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması İlçe Finali” Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda gerçekleşti.12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “İstiklal Marşı’nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması Fatsa Finali” 22 okulun katılımıyla yapıldı.Yarışmanın jüri üyeliklerini ise Türk dili ve edebiyat öğretmenleri yaparken, rehber öğretmenleri ile Fatsa finaline katılan öğrenciler büyük bir özgüvenle sahneye çıkarak hitabet hünerlerini sergilediler.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde “İstiklal Marşı’nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması İlçe Finali” Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda gerçekleşti.
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “İstiklal Marşı’nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması Fatsa Finali” 22 okulun katılımıyla yapıldı.
Yarışmanın jüri üyeliklerini ise Türk dili ve edebiyat öğretmenleri yaparken, rehber öğretmenleri ile Fatsa finaline katılan öğrenciler büyük bir özgüvenle sahneye çıkarak hitabet hünerlerini sergilediler. Jüri üyelerinin şiiri ezberden doğru okuma, telaffuz, şiirin verdiği duyguyu yansıtma, vurgu ve tonlama, jest ve mimik, sahne ve mikrofon kullanma, görsellik ve müzik (slayt) kriterlerine göre yaptığı değerlendirmede başarı sağlayan öğrenciler 12 Mart tarihinde yapılacak anma programında ödüllendirilecekler.

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