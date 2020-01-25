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Fatsa’da kardan kapanan yollara anında müdahale

ORDU HABERLERİ  | 25.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kar yağışının etkili olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kar yağışının etkili olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Bölgede dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri TOKİ rakımı yüksek yerler olan TOKİ bölgesinde kar küreme çalışması yaptı.
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birinci Bölge Şefliğinin sorumluluk bölgesi olan Elekçi havzasında yolların yüzde 10’nın kapandığı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İkinci Bölge Şefliği’nin sorumluluk bölgesi olan Bolaman havzasında ise yüzde 15’inin kapandığı ve ekiplerin anında müdahalesiyle yolların açıldığı bildirildi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak Birinci Bölgede 2 greyder, 3 Beko Loder ve 2 kamyon ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İkinci Bölge Şefliği ise 3 greyder, 3 Beko Loder ve 2 kamyon ile karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kar yağışının ilk başladığı andan itibaren ekiplerin karla mücadele çalışmasına anında başladığını ve kısa sürede kırsal mahallelerde ana yolların tamamında ulaşımın sağlandığını belirterek, “Uzun zamandır beklenen kar yağışı ilçemizde nihayet kendini gösterdi. Hem ilçe merkezi hem de kırsaldaki mahallelerimizde ilk karın düşmesiyle birlikte ekiplerimiz çalışmaların startını verdi. Her mevsimi ayrı güzel olan Fatsamızda, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için Ordu Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ile koordineli olarak yürüttüğümüz karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz ilk olarak ana yollara müdahale etti. Kış boyunca da bu yollarımızda ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlanması için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Bu kışı ulaşım anlamında sorunsuz bir şekilde geçirmek tek dileğimiz” dedi.

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