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Fatsa’da Mehmet Akif Ersoy anıldı

ORDU HABERLERİ  | 12.03.2020 12:41 | Son Güncelleme

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Programı Ordu’nun Fatsa ilçesinde gerçekleşti."12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı" konulu bir program düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Programı Ordu’nun Fatsa ilçesinde gerçekleşti.
"12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı" konulu bir program düzenlendi. Belediye Kültür Sarayı’nda düzenlenen anma programına Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başta olmak üzere, daire amirleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programda Fatsa Büyük Ata Ortaokulu öğrencileri görev aldı. Programda ilk olarak İstiklal Marşı’nın hangi şartlarda yazıldığını anlatan temsili bir gösteri sunuldu. Öğrencilerin gösterileri, salonda bulunan seyirciler tarafından sık sık alkışlarla kesintiye uğradı. Duygu dolu gösterinin ardından "İstiklal Marşı’nı En İyi Okuma Yarışması" düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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