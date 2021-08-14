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Fatsa'da sağanak sonrası 781 mevsimlik tarım işçisi güvenli alana nakledildi

14.08.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatsa'da sağanak sonrası 781 mevsimlik tarım işçisi güvenli alana nakledildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sonrası 781 mevsimlik tarım işçisi güvenli alana nakledildi.

Vali Tuncay Sonel, ilçede etkili olan yağıştan olumsuz etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

İlgililerden bilgi alan Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede fındık toplamak için bulunan mevsimlik tarım işçilerinin şiddetli yağıştan olumsuz etkilenmemeleri için çalışma başlatıldığını belirtti.

Sonel, açıklamasında, "Fatsa'da Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi alanında 296 çadırda kalan 781 tarım işçisi kardeşlerimizi güvenli bir alana naklettik. Büyükşehir ve Fatsa Belediyemiz de sıcak çorba ikram ediyor." ifadelerine yer verdi.

Tarım işçileri, ilçede inşaatı devam eden kapalı semt pazarına taşındı.

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