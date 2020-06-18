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Fatsa’da su sorunu çözülüyor

ORDU HABERLERİ  | 18.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) tarafından hayata geçirilen yatırımı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) tarafından hayata geçirilen yatırımı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “3 bin metreküplük kapasitesi ile Fatsa’nın en büyük içme suyu deposu olma özelliği taşıyan yatırımımız sayesinde, ilçede 24 saat su arızası yaşansa bile, bölgede yaşayan 30 bin vatandaşımız su kesintisinden olumsuz etkilenmeyecek. Planlamaya aldığımız 5 bin metreküplük yeni depoyu da hayata geçirdiğimizde Fatsa’da su sorununu uzun vadede çözmüş olacağız” dedi.
Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi’nde yapım çalışması devam eden depo, birçok mahallenin içme suyu ihtiyacını giderecek. OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından diğer depolar arasında bağlantı sağlamak için bölgede 6 bin metre içme suyu hattı da döşeniyor. Yatırımın Fatsa’nın ihtiyacını karşılayacak en büyük su deposu olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, “Ayazlı ilçemizde hayata geçirdiğimiz 3 bin metreküplük içme suyu deposu, ilçemizin su ihtiyacını karşılayacak en büyük su deposu olma özelliği taşıyor. Bu yıl başladığımız yatırımı bitirme aşamasına geldik. Ekibimizi tebrik ediyorum. Yapılacak çalışma ile ilçenin su ihtiyacı büyük ölçüde giderilmiş olacak” şeklinde konuştu.
Başkan Güler, ilçeye yeni içme suyu deposu müjdesi de vererek, “Fatih Mahallesi Çullu mevkisi olarak bilinen bölgeye de 5 bin metreküplük bir içme suyu deposu daha inşa edeceğiz. Böylece ilçenin su sorununu uzun bir süre çözmüş olacağız. Fatsa Belediye Başkanımızın da çok güzel çalışmaları oldu. Bu birliktelikten de böyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Bir yandan yolları asfaltlıyor, bir yandan da su, kanalizasyon ve diğer alt yapı projelerini gerçekleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Fatsa’yı ve dolayısıyla da Ordu ilimizi geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu.

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