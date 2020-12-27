Fatsa’da Temiz Evler Gülen Yüzler Projesi

Fatsa Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik “Temiz Evler Gülen Yüzler” projesini başlattı.

“Temiz Evler Gülen Yüzler” projesi kapsamında belediyenin Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı komisyon tarafından tespit edilen terk edilmişlik, yalnızlık sendromu yaşayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşların evleri boyanıyor, detaylı temizlik çalışması yapılıyor ve ihtiyaçları gideriliyor. İlk etapta 53 ailenin tespit edildiği proje kapsamında yardıma muhtaç vatandaşların sadece evi temizlenmekle kalmıyor, aynı zamanda kendilerine sıcak yemek hizmeti de veriliyor.

Sosyal belediyecilik kapsamında anlamlı bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Projemiz, genel temizlik ve sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlılarımıza yöneliktir. Yapılan hane incelemelerimizde yalnız yaşayan, günlük işlerini idame ettirebilecek durumda olmayan, devlet veya özel firmalar tarafından kurulan yaşlı bakım evlerine yerleşemeyen veya yerleşmek istemeyen ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri büyüklerimizin mevcut duruma göre tüm temizlik işlerini yapamadıkları görülmüştür. Bu manada projemiz kapsamında, yaşlılarımızın ev temizliği, kişisel bakım yönünde ihtiyaç duyulan eksiklikleri giderilmektedir. Sosyal Yardım Hizmetleri ve İşletme Müdürlüğümüze bağlı sosyal tesis personellerimiz ile gerçekleştirdiğiniz hizmeti yerine getirirken hijyen kurallarına dikkat ederek Kovid-19 salgınından dolayı tüm tedbirlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Aynı zamanda bu ailelere günlük sıcak yemek veya ihtiyaca göre gıda takviyesi yapmaktayız. Gayemiz; terk edilmişlik, yalnızlık ve yoksulluk sendromu yaşayan bakıma muhtaç yaşlılarımıza ve engellilerimize sosyal belediyecilik doğrultusunda insan onuruna yakışır hizmeti verebilmektir. Bu hizmetlerle yaşlılarımızı mutlu edebilirsek ne mutlu bizlere. Emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

