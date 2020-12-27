YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Fatsa’da Temiz Evler Gülen Yüzler Projesi

Fatsa’da Temiz Evler Gülen Yüzler Projesi

ORDU HABERLERİ  | 27.12.2020 11:10 | Son Güncelleme

Fatsa Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik “Temiz Evler Gülen Yüzler” projesini başlattı.“Temiz Evler Gülen Yüzler” projesi kapsamında belediyenin Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı komisyon tarafından tespit edilen terk edilmişlik, yalnızlık sendromu yaşayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşların evleri boyanıyor, detaylı temizlik çalışması yapılıyor ve ihtiyaçları gideriliyor.

Fatsa Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik “Temiz Evler Gülen Yüzler” projesini başlattı.
“Temiz Evler Gülen Yüzler” projesi kapsamında belediyenin Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı komisyon tarafından tespit edilen terk edilmişlik, yalnızlık sendromu yaşayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşların evleri boyanıyor, detaylı temizlik çalışması yapılıyor ve ihtiyaçları gideriliyor. İlk etapta 53 ailenin tespit edildiği proje kapsamında yardıma muhtaç vatandaşların sadece evi temizlenmekle kalmıyor, aynı zamanda kendilerine sıcak yemek hizmeti de veriliyor.
Sosyal belediyecilik kapsamında anlamlı bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Projemiz, genel temizlik ve sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlılarımıza yöneliktir. Yapılan hane incelemelerimizde yalnız yaşayan, günlük işlerini idame ettirebilecek durumda olmayan, devlet veya özel firmalar tarafından kurulan yaşlı bakım evlerine yerleşemeyen veya yerleşmek istemeyen ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri büyüklerimizin mevcut duruma göre tüm temizlik işlerini yapamadıkları görülmüştür. Bu manada projemiz kapsamında, yaşlılarımızın ev temizliği, kişisel bakım yönünde ihtiyaç duyulan eksiklikleri giderilmektedir. Sosyal Yardım Hizmetleri ve İşletme Müdürlüğümüze bağlı sosyal tesis personellerimiz ile gerçekleştirdiğiniz hizmeti yerine getirirken hijyen kurallarına dikkat ederek Kovid-19 salgınından dolayı tüm tedbirlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Aynı zamanda bu ailelere günlük sıcak yemek veya ihtiyaca göre gıda takviyesi yapmaktayız. Gayemiz; terk edilmişlik, yalnızlık ve yoksulluk sendromu yaşayan bakıma muhtaç yaşlılarımıza ve engellilerimize sosyal belediyecilik doğrultusunda insan onuruna yakışır hizmeti verebilmektir. Bu hizmetlerle yaşlılarımızı mutlu edebilirsek ne mutlu bizlere. Emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

Ordu Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:45
Öğle
12:35
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:40

Ordu Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Altaş Eczanesi
Altinordu
Deniz Eczanesi
Altinordu
Şeyma Eczanesi
Altinordu
Doğa Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Merkez Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Çağdaş Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Sağlık Eczanesi (Saat 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.