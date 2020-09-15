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Fatsa’da yayaların yoğun olduğu yerlere sigara içme yasağı geldi

ORDU HABERLERİ  | 15.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında, sigara içilmesinin yasaklandı.Fatsa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Fatsa’da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dahil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi’nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır” denildi.

Fatsa’da yayaların yoğun olduğu yerlere sigara içme yasağı geldi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında, sigara içilmesinin yasaklandı.
Fatsa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Fatsa’da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dahil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi’nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır” denildi.

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